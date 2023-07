Moto é furtada no Parque Fehr e proprietário pede ajuda

SIGA O SCA NO

Moto estava estacionada - Crédito: Divulgação

Uma YBR cinza, placa DPQ-7926 sem carenagem lateral e as rabetas, foi furtada na noite de quarta-feira, 20 ou madrugada desta quinta-feira, 20. O veículo estava no interior do Parque Fehr.

O proprietário Ringley Crescêncio Monteiro Alvesdisse que deixou a moto estacionada por volta das 19h de quarta e ao pretender utilizá-la por volta das 7h desta quinta, ladrão tinha levado.

Como utiliza o veículo para o trabalho, ele pede ajuda por informações que podem ser passadas pelo fone 16 99323-5988 ou 190.

