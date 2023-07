SIGA O SCA NO

A moto que foi furtada no Monte Carlo - Crédito: Divulgação

Uma Honda Falcon NX-4, preta, placa DPV6F30 foi furtada na noite de sábado, 29. O crime aconteceu na Avenida Santa Madre Cabrini, no Jardim Monte Carlo.

A vítima de 26 anos, disse que foi até a casa da namorada e deixou a moto estacionada e no início da madrugada de domingo, 30, notou que bandido tinha levado. O proprietário pede ajuda no sentido de localiza-la. Quem tiver informações, entrar em contato com o 190.

