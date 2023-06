Moto é furtada no Cidade Jardim e localizada no Jardim Hikare

SIGA O SCA NO

Uma motocicleta foi recuperada logo após o furto, na manhã deste domingo (11), em São Carlos.

A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência do furto na Alameda dos Heliotropos, Cidade Jardim, e realizava patrulhamento com vistas ao veículo, quando foi informada que ele estaria em uma residência, na Rua Rodolfo Luporini, no Jardim Hikare.

Uma equipe foi até o local, onde realmente encontrou a moto e conversou com a moradora e dois indivíduos que estavam lá.

Os dois suspeitos foram detidos e posteriormente, o terceiro envolvido no furto foi identificado e localizado através das imagens das câmeras de segurança.

As quatro pessoas foram conduzidas ao plantão policial, sendo a mordadora da casa onde a moto foi encontrada, ouvida e liberada, já os outros três, foram presos por furto e recolhidos ao Centro de Triagem.

A moto foi devolvida ao proprietário.

Leia Também