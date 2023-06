SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O proprietário da Honda CB300, placa FLP 8320, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrar a moto que foi furtada no começo deste mês na rua Ary Briliano, no Parque dos Flamboyant, e ainda não foi localizada.

Quem tiver informações sobre a motocicleta deve ligar para o telefone 190.

