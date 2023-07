Moto é atingida por carro ao parar no semáforo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 46 anos ficou ferido nesta noite de sábado (29), em uma colisão entre sua motocicleta e um carro.

De acordo com informações, o acidente aconteceu quando o motociclista transitava pela Avenida Trabalhador São Carlense e parou no semáforo em frente à praça do terminal rodoviário, sendo logo em seguida atingido na traseira por um carro que vinha atrás dele.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo e se feriu, precisando ser socorrida pelo SAMU, que a encaminhou para a Santa Casa.;.ç

