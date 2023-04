Moto estava em estado de abandono na Vila Pureza - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto de origem suspeita foi apreendida na manhã desta segunda-feira, 3, na Rua Conselheiro Soares Brandão, na Vila Pureza.

Policiais militares foram acionados via Copom e constataram no local dos fatos que o veículo estava com a numeração do chassi e motor suprimidos e a placa era artesanal. Ninguém foi detido. A moto, por sua vez, recolhida ao pátio municipal.

