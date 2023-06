SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Mais um acidente foi registrado na noite desta terça-feira (20), em São Carlos. Uma mulher de 57 anos sofreu ferimentos leves.

Segundo informações, a vítima conduzia uma motocicleta pela avenida Tancredo Neves e ao chegar próximo ao semáforo colidiu contra a traseira de um carro.

A motolância do Samu compareceu no local, porém a vítima sofreu apenas um corte no dedo da mão e não quis ser encaminhada ao hospital.

