Moto colide na traseira de caminhão na Bruno Ruggiero Filho

21 Out 2020 - 07h48

Crédito: Maicon Ernesto

Um motociclista foi vítima de acidente na manhã desta quarta-feira, 21, na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no Jardim Santa Felícia. Com escoriações pelo corpo, foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Segundo apurado, um caminhão baú carregado com alimentos, proveniente de São José do Rio Preto, transitava pela avenida sentido Carrefour/Shopping e em dado momento o motorista deu seta dando conta que iria fazer conversão à esquerda com destino a rua Cid Silva César.

Motoristas de veículos que estavam atrás do caminhão reduziram a velocidade. Porém o piloto de uma Fazer vermelha não fez o mesmo procedimento e a colisão traseira foi inevitável. A moto se arrastou por alguns metros e o motociclista foi ao solo e necessitou de atendimento médico.

