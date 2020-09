Moto bate em traseira de picape na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 40 anos ficou ferido nesta noite de sábado (12) após colidir com sua motocicleta contra a traseira de uma picape, na rodovia Washington Luiz (SP-310).

Um homem e uma mulher seguiam na picape pela rodovia, no sentido interior - capital e no Km 244, próximo ao posto Nossa Senhora de Fátima, ouviram um forte barulho na parte traseira do veículo e pensaram que tinha estourado um pneu.

Eles pararam para verificar o que havia acontecido e perceberam que era a motocicleta que havia colidido na traseira da picape.

O condutor da moto sofreu escoriações e foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia, até a Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também