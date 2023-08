Moto bate em lateral de carro na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada nesta noite de sexta-feira (11), na Avenida Henrique Gregori, na Vila Prado.

O acidente aconteceu quando o carro saía de uma vaga de estacionamento, localizada no lado da via do sentido UPA/shopping e cruzou a via para fazer uma conversão e pegar o sentido oposto, sendo atingido pela moto.

O condutor do carro alegou não ter visto a moto.

A Unidade de Resgate dos Bombeiros esteve no local para socorrer o motociclista, que sofreu ferimentos leves, mas ele recusou o atendimento.

A equipe de RPM da Polícia Militar atendeu a ocorrência.

