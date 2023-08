Moto bate em carro no Parque Delta

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrada na noite de sábado (19), na Rua Iwagiro Toyama, no Parque Delta.

De acordo com a condutora do Fiat Siena, de 27 anos, ela seguia pela via e parou no cruzamento com a Rua Alberto Catani, sinalizando que faria uma conversão para entrar nesta via. Nesse momento, visualizou a moto que vinha em alta velocidade, no sentido oposto, mas acreditou que daria tempo e fez a conversão, sendo atingida pela Honda CG Titan.

O condutor da moto, de 32 anos, ficou sentindo dores na perna e no abdome, sendo socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

