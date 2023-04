Moto adulterada é apreendida no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma motocicleta com adulterações foi apreendida na Avenida São Carlos, no Centro, na madrugada deste domingo (23).

A Polícia Militar foi acionada no local para atender uma denúncia de que havia um homem armado, e chegando lá depararam-se com uma grande aglomeração de pessoas e muita algazarra.

Havia várias motocicletas estacionadas e os polociais resolveram pesquisar as placas de algumas, verificando que uma CG 125, azul, estava com placas de outra moto e com a numeração do motor e do chassi suprimidas.

A moto foi apreendida e recolhida ao pátio municipal.

Leia Também