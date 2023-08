Morre motociclista que bateu em poste no Jardim Brasil

SIGA O SCA NO

André morreu após colidir moto em poste -

Morreu no final da madrugada desta terça-feira (29) o motociclista André Lopes Motta, 45, que colidiu contra um poste na tarde do último dia 20 na avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Brasil.(veja notícia relacionada)

André deixa a esposa Jussara Aparecida Braga Ribeiro, a filha, Daiane Cristina de Mattos Motta. O velório será s partir das 7h desta quarta-feira e o enterro será às 11h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, Andre conduzia a Honda CBX/Twister pela avenida Comendador Alfredo Maffei sentido bairro/centro, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma placa de sinalização e um poste.

O Corpo de Bombeiros e a unidade de suporte avançado (USA) estiveram no local e socorreram o rapaz que foi encaminhado até a Santa Casa, onde permaneceu internado com ferimentos graves.

Os policiais não conseguiram arrolar nenhuma testemunha no local do acidente.

Leia Também