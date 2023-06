Morre homem que foi agredido por colega de trabalho após "brincadeira" dentro da empresa

SIGA O SCA NO

Momento em que vítima é transferida para a Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Marcílio Monteiro, 48, que foi agredido com uma barra de ferro na cabeça por um colega de trabalho no começo da noite da última segunda-feira (12), em uma loja de auto peças, na avenida Getúlio Vargas, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pelo São Carlos Agora. (veja matéria relacionada)

No dia dos fatos o SCA apurou que Monteiro havia participado com o acusado de uma brincadeira, no entanto, o colega não teria gostado e o agrediu.

A vítima foi por meios próprios até a UPA da Vila Prado, onde a equipe médica constatou a gravidade do quadro de saúde e optou pela intubação e transferência para a Santa Casa.

Monteiro teve traumatismo craniano e devido às complicações dos ferimentos acabou não resistindo e entrou em óbito nesta quinta-feira.

A Polícia Civil agora deve investigar o caso e o acusado pelas agressões deverá ser intimado para prestar depoimento e poderá ser indiciado.

Ainda não temos informações sobre o velório da vítima.

