Morre homem baleado após tentar esfaquear PM; veja o que diz o BO

06 Out 2023 - 06h34

06 Out 2023 - 06h34 Por Da redação

SAMU atendendo a vítima - Crédito: Maycon Maximino

Rodrigo Correa, de 39 anos, que foi baleado ao tentar esfaquear policiais militares na noite desta quinta-feira (5), na Rua Itália, na Vila Prado, não suportou aos ferimentos e acabou falecendo na Santa Casa pouco tempo depois. Segundo o pai, ele tomava remédios para depressão e fazia uso de bebida alcoólica.

O que diz o boletim de ocorrência

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o qual o SCA teve acesso, policiais militares foram acionados em uma “Associação Espirita”, pois Rodrigo teria ido até o local dizendo ser o “Sete Flechas” e teria dito que iria matar uma pessoa que ali estava.

Os policiais conversaram com o rapaz e o convenceram a ir para casa. Quando a ocorrência parecia estar resolvida, os PMs encontraram Rodrigo perto da casa dele, armado com uma faca.

Neste momento, Rodrigo partiu para cima de um dos policiais e tentou atingi-lo com um golpe. Os PMs ordenaram que ele largasse a faca, mas houve nova investida e ele acabou baleado.

De acordo com o B.O., o policial realizou dois disparos e a principio apenas um tiro teria atingido o abdômen de Rodrigo. O outro teria acertado a parede.

Os próprios policiais acionaram o socorro e no local estiveram a Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros a Unidade de Suporte Avançado (USA) que encaminhou Rodrigo até a Santa Casa, mas ele acabou falecendo durante atendimento médico.

Em conversa com o pai do rapaz, os policiais descobriram que ele fazia tratamento médico para depressão com remédios controlados e constantemente fazia ingestão de bebida alcoólica.

Após ouvir testemunhas e os relatos dos PMs, a autoridade policial entendeu que os agentes da lei agiram em legitima defesa e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio em decorrência de intervenção policial.

A faca usada por Rodrigo para atacar o policial e a pistola Glock .40 utilizada pelo PM foram recolhidas pela Polícia Científica.

