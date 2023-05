Morre comerciante que foi baleado por assaltante na Vila Marcelino

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O comerciante Isildo Terra, dono da fábrica de pães e que foi baleado por um assaltante na manhã desta sexta-feira (5), não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa.

Isildo Rodrigues Terra, 64, foi atingido no peito por um disparo e outros dois tiros de raspão. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas infelizmente entrou em óbito.

Terra foi rendido no momento em que abria o estabelecimento que fica no cruzamento das ruas Fagundes Varela com a Raimundo Correia, na Vila Marcelino.

O bandido fugiu levando um Fiat Fiorino que foi localizado pela Polícia Militar abandonado próximo da empresa.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.



