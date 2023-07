Moradores do entorno do Parque do Bicão pedem melhorias na iluminação e poda de árvores

Moradores do entorno do Parque do Bicão pedem providências das autoridades em relação a segurança do local. Eles reclamam de lâmpadas queimadas e falta de poda de árvores.

“Há alguns anos, o parque está sem iluminação, as árvores com galhos muito extensos, que prejudicam a iluminação e o medo impera, principalmente, quando chegamos em casa na parte da noite, e temos que guardar o carro em nossas garagens”, disse um leitor que não quis ser identificado.

Na noite do último sábado (8) houve uma tentativa de assalto na rua Dr. João de Oliveira. Por volta das 20h um morador que saia da garagem de casa com uma picape foi surpreendido por dois bandidos armados. O roubo só não se consumou, porque a vítima acelerou o veículo. Os bandidos fugiram sem levar nada. A tentativa de roubo foi registrada por uma câmera de segurança.

