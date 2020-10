Moradores de Itirapina são presos após assaltos em São Carlos

06 Out 2020 - 22h32

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante na no final da tarde desta terça-feira (6) acusados de assaltar uma panificadora e um bar na região sul de São Carlos. Os acusados são moradores na cidade de Itirapina.

Após o Centro de Operações (COPOM) irradiar os dois assaltos na rua Joaquim Rodrigues de Siqueira e na rua Paulo VI, policiais militares tomaram conhecimento que os bandidos estavam em um Corsa com placas final 0712.

A equipe com os PMS Neto e Ludugerio se deslocou até a estrada do Broa e cruzou com o Corsa na direção oposta.

Os policiais realizaram a abordagem e com V.S.S., 39, localizaram a quantia de 128,00. Já com F.A.M., 38, encontraram R$ 50,00. A arma usada nos assaltos não foi encontrada.

Além dos dois homens, a jovem A.S.N.M., de 26 anos, também estava no carro.

Os três ocupantes do Corsa foram conduzidos ao plantão policial. Todos foram autuados em flagrante e recolhidos ao Centro de Triagem. Nesta quarta-feira (7) serão submetidos a audiência de custódia.

