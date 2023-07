Moradora de São Carlos é flagrada tentando entrar em presídio com droga escondida no ânus

Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

Uma moradora de São Carlos foi detida no último domingo (2) ao tentar entrar no presídio de Araraquara com droga escondida no ânus.

Segundo informações, a mulher de 32 anos foi flagrada pelo scanner corporal com um objeto estranho no ânus que na verdade era um invólucro com maconha. Ela foi até o presídio visitar o companheiro que está preso pelo crime de furto.

A acusada foi conduzida até a delegacia da Polícia Civil onde permaneceu à disposição da Justiça. Uma criança que a acompanhava ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Leia Também