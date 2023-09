Morador em situação de rua é detido furtando agência bancária no centro

SIGA O SCA NO

Os produtos que estavam sendo furtados pelo morador em situação de rua - Crédito: Maycon Maximino

Um morador em situação de rua de 34 anos, foi detido em flagrante por volta das 5h30 desta sexta-feira, 22, acusado de furtar uma agência bancária no cruzamento das ruas 15 de Novembro com a Dona Alexandrina, no Centro de São Carlos.

A ação foi flagrada por uma equipe de monitoramento por câmeras que acionou a PM. No local, os policiais surpreenderam o acusado em posse de fios e uma luminária de jardim. Posteriormente foi detido e encaminhado à CPJ, onde foram tomadas as providências cabíveis.

