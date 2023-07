Morador em situação de rua é detido após ser acusado de furtar maçaneta de residência

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um morador em situação de rua foi detido por volta da 1h15 desta terça-feira, 4, acusado de furtar uma maçaneta de bronze de uma casa na rua São Joaquim, na Vila Monteiro.

A vítima dormia quando foi acordada pelo disparo de um alarme. Ao ver as câmeras, flagrou o suspeito danificando o portão social e levando a maçaneta. Ele acionou a Guarda Municipal que, com as características do ladrão e em diligências, fez a abordagem na rua D. Pedro II e achou o produto do crime em sua mochila.

Indagado, o acusado disse que é do Estado do Mato Grosso e está há sete meses em São Carlos. Passou a consumir drogas e a sua ideia era vender a maçaneta para, posteriormente, saciar seu vício. Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial.

