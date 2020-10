Morador de rua é encontrado morto em cômodo de casa abandonada

05 Out 2020 - 08h24

Crédito: Maycon Maximino

O morador de rua Maurício Astolfo, 47 anos, foi encontrado morto em um cômodo de uma casa abandonada na rua Capitão Alberto Mendes Júnior esquina com a rua São Joaquim na Vila Costa do Sol, região do Terminal Rodoviário. Ele não apresentava sinais de violência.

Segundo testemunhas, a casa é frequentada por moradores de rua e vários dormem na moradia abandonada. Porém nesta manhã, quando todos acordaram, Maurício permaneceu inerte.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionado e os socorristas constataram o óbito. Guardas municipais e Perícia Técnica atenderam a ocorrência.

Colegas de Maurício informaram que ele teria adquirido pneumonia e tuberculose, além de ser usuário de drogas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também