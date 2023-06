Morador de rua ateia fogo em frente a escritório no centro de São Carlos

Uma mulher de 30 anos formulou boletim de ocorrência no dia 5 deste mês na CPJ, alertando para um problema que tem se tornado recorrente na rua Dona Alexandrina, no centro de São Carlos.

Com a chegada do frio, morador em situação de rua está ateando fogo em frente ao escritório onde trabalha. De acordo com a reclamante, ele seria ainda, usuário de entorpecentes. A câmera de segurança do prédio flagrou o fato.

Como tem sido frequente, a mulher informou ainda que chega para o trabalho e constata em frente ao local sujeira, lixo, cinzas e fumaça. Relatou ainda que no local tem grades e vidros e isso pode causar um acidente, machucando eles próprios e outras pessoas.

“Estamos tendo muitos problemas. Já fiz boletim de ocorrência, já liguei na Guarda Municipal. Foi informada que seria só eu limpar, pois eles não podem fazer nada. Toda semana colocam fogo na frente do escritório e já está causando muitos problemas”, relatou.

