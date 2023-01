Morador de rua ameaça faxineira com faca no velório municipal

A faca apreendida pela GM e que estava com morador de rua - Crédito: Maycon Maximino

Um morador de rua “bem folgado” de 50 anos, ameaçou com uma faca uma faxineira de 44 anos na manhã desta segunda-feira, 9, no velório municipal de São Carlos.

A prestadora de serviços realizava a limpeza do prédio que fica ao lado do cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo e solicitou para que o acusado, que dormia no momento, se levantasse para que era fizesse a higienização do local.

Porém, com muito sono, se recusou. Ao se sentir incomodado, se armou de uma faca e ameaçou a faxineira. A Guarda Municipal foi acionada, deteve o agressor que foi encaminhado à CPJ para as providências de praxe.

