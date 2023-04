Meriva "dublê" é apreendida pela PM na Getúlio Vargas - Crédito: Maycon Maximino

Um veículo Meriva “dublê” foi apreendido por policiais militares na tarde desta sexta-feira (14), na avenida Getúlio Vargas.

Os policiais desconfiaram do carro e realizaram a abordagem. Durante a verificação de rotina constataram algumas inconsistências em relação aos sinais identificadores do veículo. Através da numeração do chassi, eles descobriram que a Meriva em questão havia sido roubada no dia 29 de agosto de 2017, na capital paulista.

Uma viatura da Polícia Militar foi até a casa do dono do verdadeiro carro e encontrou a Meriva original na garagem.

O proprietário informou que estava cansado de receber multas vindas de São Carlos, cidade a qual nunca esteve.

Já o homem que estava dirigindo o veículo adulterado informou que pagou R$ 30 mil pelo carro, utilizando como pagamento uma camionete e um terreno no Assentamento Sem Terra.

O motorista foi conduzido até a Central da Polícia Judiciária (CPJ), onde foi ouvido e liberado, porém deverá ser indiciado pelo crime de receptação. Já o carro foi apreendido.

