Menor infrator é flagrado com moto furtada

Um adolescente de 15 anos foi detido em posse de uma moto furtada, na noite de sábado (05), no Bela Vista.

Guardas municipais estavam efetuando um patrulhamento em frente a uma escola quando avistaram uma moto sem placas, transitando com duas pessoas que estavam sem capacete, pela rua Hagar C. Rojo Rocha.

Os guardas conseguiram abordar a moto na esquina das ruas Lázaro Rivaldi Orlandi com a Francisco De Santi, porém o garupa já havia fugido.

O condutor foi identificado como um menor infrator e a motocicleta estava com queixa de furto do último dia 02 e havia sido pintada de outra cor, mas pôde ser identificada pelo número do chassi.

O veículo foi devolvido ao proprietário e o adolescente à sua genitora.

