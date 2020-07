Menino fica gravemente ferido após cair de cavalo no São Carlos 8

Crédito: Maycon Maximino

Um menino foi socorrido em estado grave nesta noite de sábado (18), após um acidente com um cavalo no São Carlos 8.

Segundo testemunhas, a vítima transitva a cavalo pela avenida Comendador Oscar Ferreira, quando sofreu uma queda e o animal passou sobre sua cabeça, no entanto ninguém soube dar informações mais precisas.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu esteve no local e socorreu o menino, com traumatismo craniano encefálico, até a Santa Casa.

