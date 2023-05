Menino de oito anos é atropelado na Vila São José

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma criança de oito anos ficou ferida após ser atropelada por um carro, na tarde de sábado (20), na Rua Antônio Blanco, Vila São José.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 52 anos conduzia um Gol pela via, quando o menino atravessou a rua correndo e o motorista não pôde evitar o atropelamento.

Populares disseram que a vítima mora em uma residência nesta mesma rua e que frequentemente a atravessa correndo, pois costuma brincar com uma amiguinha que mora do outro lado.

O garoto foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa, com lesões no rosto e uma possível fratura no braço.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

