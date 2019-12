Menino de Ibaté morre em acidente com caminhão em Minas Gerais

Crédito: Página do Luizinho

Um adolescente de 12 anos, morador em Ibaté, morreu em um trágico acidente por volta das 5h deste sábado (21), na rodovia MG-3292, que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais.

Paulo Ricardo Martins de Oliveira Junior estava no caminhão que tinha no volante o padrasto, Aldemir Fratta, de 38 anos.

Aldemir relatou que seguia pela rodovia e em uma curva perdeu o controle da direção da carreta e caiu em uma ribanceira.

O adolescente Paulo Ricardo foi arremessado para fora do veículo e ficou preso embaixo da cabine e morreu na hora. O motorista nada sofreu.

A Funerária Terezinha de Jesus deve percorrer 900 quilômetros até a cidade onde ocorreu o acidente para buscar o corpo do jovem que será trazido para Ibaté neste domingo. O sepultamento deve acontecer na segunda-feira (23). (Com informações da Página do Luizinho)

