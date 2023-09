Menino de 11 anos é atropelado por carro no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma criança de 11 anos foi atropelada por um carro no final da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Cidade Aracy.

Segundo informações obtidas no local da ocorrência, o menino teria atravessado a rua Cantor João Paulo, quando foi atingido pelo automóvel que era conduzido por uma mulher.

O Samu foi acionado e esteve no local socorrendo a criança que foi encaminhada até a Santa Casa com suspeita de fratura no fêmur.

A Polícia Militar encaminhou uma equipe ao local para o registro da ocorrência.

As causas do acidente são desconhecidas.

