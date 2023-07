Médico passa mal ao volante e causa acidente no Centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um médico ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (31), na região central de São Carlos.

Segundo informações, ele conduzia um Fiat/Fastback pela avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido centro/shopping, quando passou mal ao volante e acertou a traseira de um Gol.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu compareceu no local e socorreu o médico que foi encaminhado até o pronto-socorro da Unimed.

Já os ocupantes do Gol nada sofreram.

