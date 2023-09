Médico nega ter seguido adolescente e diz que vai buscar punição dos agressores

SIGA O SCA NO

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: arquivo SCA

A defesa do médico 33 anos, acusado de seguir uma adolescente de 16 anos e que foi agredido pelo padrasto dela e outras pessoas na última quarta-feira (27), entrou em contato com a redação do São Carlos Agora para dar a versão dele sobre os fatos. Confira matéria relacionada .

Em nota enviada através do escritório de advocacia Pádua Advogados, o médico nega qualquer tipo de stalking (perseguição) contra a garota. “O defendido não praticou tais atos a ele imputado, muito menos conhece ou teve qualquer contato com tais pessoas, afirmando sua absoluta inocência, sendo vítima do fato lamentável”.

A nota diz ainda que o médico se encontra em recuperação médica, devido as agressões sofridas com um pedaço de pau, que teria ocasionado fraturas. O profissional de saúde disse que imediatamente se colocou a disposição das autoridades policiais e está colaborando com a apuração dos fatos.

Veja nota na integra:

A defesa do médico agredido e acusado injustamente de seguir adolescente, em ato ocorrido no dia 27/09/23, na Vila Prado, vem a público esclarecer que o Defendido não praticou tais atos a ele imputado, muito menos conhece ou teve qualquer contato com tais pessoas, afirmando sua absoluta inocência, sendo vítima do fato lamentável.

Esclarece a defesa que seu cliente encontra-se em recuperação médica em razão das graves lesões resultantes do covarde ataque sofrido, ocasionando inclusive fraturas, e se colocou imediatamente à disposição das autoridades policiais, e tem colaborado com a apuração da verdade, solicitando as diligencias necessárias a elucidação dos fatos e consequente busca pela justiça e a punição dos agressores.

Mas inevitável é tornar pública a imensa tristeza de seu cliente e de seus familiares, ao verem tal acusação, e que será devidamente investigada para o esclarecimento das caluniosas acusações que lhe foram injustamente imputadas, trazendo-lhe, covardemente, graves lesões corporais.

