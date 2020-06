Mecânico perde mais de R$ 52 mil após ser vítima de um golpe

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um mecânico de 45 anos teve um prejuízo de mais de R$ 52 mil ao cair em um golpe. Ele adquiriu um torno e outras ferramentas que viu pela internet, mas até agora não recebeu os equipamentos.

Após realizar pesquisas na internet, a vítima achou um comprador do estado do Rio Grande do Sul através do site Mercado Livre e passou a negociar através do Whatsapp.

Após combinar o valor, o mecânico realizou uma transferência para a conta do vendedor no valor de R$ 52.010,00 e desde então não conseguiu mais contato, já que foi bloqueado pela pessoa.

Ao perceber que havia caído em um golpe, a vítima compareceu no 1º Distrito Policial, onde registrou a ocorrência.

