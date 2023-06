Mecânico morto por colega de trabalho será enterrado na tarde desta sexta-feira

Momento que Monteiro (no detalhe) é transferido à Santa Casa. - Crédito: Maycon Maximino

Será sepultado às 15h desta sexta-feira (16), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, o corpo do do mecânico Marcílio Monteiro, 48, que morreu após ser agredido por um colega de trabalho na tarde da última segunda-feira (12) em uma loja de auto peças na avenida Getúlio Vargas. O patrão e uma testemunha estiveram na delegacia para registrar a ocorrência. (confira a matéria)

Monteiro ficou internado na UTI da Santa Casa até a tarde de ontem (15), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio, Monteiro e A.L.S., 28, “se estranharam” após uma brincadeira dentro da firma. A vítima teria desferido um tapa no rosto de A.L.S. que não gostou e usou um amortecedor automotivo para desferir um golpe contra a cabeça do desafeto.

Monteiro buscou ajuda na UPA da Vila Prado, onde seu estado de saúde piorou. Ele teve convulsão e precisou ser intubado. Em seguida foi transferido para a Santa Casa, onde apresentou um quadro de pneumonia devido a ventilação mecânica após intervenção cirurgica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram realizados exames.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil que poderá a qualquer momento pedir a prisão de A.L.S., que está foragido.

Segundo o patrão, uma câmera de segurança do estabelecimento registrou a agressão mútua.

