Mecânico é preso com 13 kg de maconha no Santa Felícia

Droga apreendida pela DISE na tarde desta terça-feira - Crédito: Maycon Maximino

Delegado da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), Miguel Carlos Capobianco Junior

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) apreenderam grande quantidade de maconha na tarde desta terça-feira (14), no bairro Santa Felícia. Um mecânico de 38 anos foi preso em flagrante.

Após receber denúncia anônima, o delegado Miguel Capobianco e sua equipe se dirigiu até a rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, onde localizou o acusado. Na oficina nada de ilícito foi encontrado, mas dentro de um Astra azul que estava estacionado na rua os policiais localizaram 10 tijolos de maconha que totalizaram 12,9kg.

Em uma chácara no Banco da Terra, de propriedade do mecânico, os policiais da DISE localizaram R$ 1.020,00, que ele alega ser proveniente do recebimento de um aluguel.

Diante do encontro da droga, o homem, que é dono da oficina, foi conduzido até a sede da delegacia especializada, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

