Mecânico alega que foi impedido de entrar em loja por ter contraído covid-19 e registra BO

Caso foi registrado no 1º Distrito Policial - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um mecânico de 40 anos procurou o 1º Distrito Policial nesta segunda-feira (28) para registrar um boletim de ocorrência contra uma empresa, pois segundo ele, teria sido proibido de entrar no estabelecimento por ter contraído Covid-19.

O mecânico contou que no sábado (26) esteve no local que comercializa equipamentos agrícolas na rua Artur Rodrigues de Castro, Jardim São Paulo, e teria sido impedido de entrar por funcionários por ordem da gerente. A alegação foi que ele já teve Covid-19, por isso não poderia ingressar na loja.

O mecânico alega que realmente foi contaminado pelo vírus Sars-Cov-2 no começo do mês, mas no dia 21 fez novo teste e deu resultado negativo. Ele alega que apresentou o exame aos funcionários, mas não deram importância.

Por se sentir constrangido, o mecânico resolveu procurar a Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também