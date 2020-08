Mascarado com arma falsa tenta assaltar família no Planalto Verde

Crédito: Maycon Maximino

Uma família composta por uma idosa de 64 anos, um homem que possui problemas cardíacos, com 29 anos, uma mulher de 23 anos e uma gestante de 42 anos, além de três crianças, respectivamente com 15 anos, 3 anos e 7 meses, passou por momentos de pânico na tarde desta sexta-feira, 7, quando foram vítimas de uma tentativa de roubo na rua Almir Soares Quatrochi, no Planalto Verde.

O São Carlos Agora apurou que a família estava sentava na calçada, em frente a residência, quando se aproximou um suspeito mascarado e com uma arma falsa, anunciou o roubo, exigindo os celulares das vítimas.

Quando os aparelhos eram repassados, surgiu um comparsa e estranhamente disse que tudo não passaria de uma brincadeira e posteriormente ambos fugiram.

A gestante de 42 anos seguiu a dupla até a rua Paula Aparecido Piovesan de Oliveira, mesmo bairro e constatou que se tratava de dois irmãos de 37 e 31 anos.

A Polícia Militar foi acionada, os “brincalhões” detidos e encaminhados ao 2º DP, onde ficaram à disposição da Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também