Marido é acusado de "encomendar" a morte da mulher em São Carlos

Acusado de tentar matar mulher foi preso pela PM e recolhido ao centro de triagem - Crédito: Maycon Maximino

Um suposto assalto no Jardim Embaré, na manhã de terça-feira, 14, teve um novo desfecho. Por fim, policiais militares descobriram que o marido teria tramado a morte da próxima esposa, mas o crime não se consumou.

O São Carlos Agora noticiou nesta terça-feira, o assalto em uma casa no local conhecido como Banco da Terra, no Jardim Embaré, onde um desconhecido invadiu a casa de uma mulher de 46 anos armado com uma faca e de maneira violenta, levou R$ 700 e quebrou a clavícula e deixou lesões no pescoço da vítima, após efetuar cortes com a arma branca. Ela precisou ser socorrida à Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa, onde ficou internada.

Durante o dia, teve início diligências da Polícia Militar para localizar o autor do assalto e uma denúncia anônima, apontou que um suspeito de 34 anos estava em um ponto de ônibus no distrito de Água Vermelha. Uma equipe Rural da corporação, composta pelos cabos Miguel e Manfrim foi até o local. Porém o coletivo já estava a caminho de São Carlos.

Os policiais foram atrás e abordaram o ônibus do km 244 da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior (SP-318), próximo ao Varjão. O suspeito foi abordado e com ele, localizado uma quantia de dinheiro. Indagado, confessou o assalto e para surpresa dos PMs, relatou que a ideia seria matar a mulher, já que o assassinato teria sido encomendado pelo marido da vítima, de 39 anos. Para tanto, ele iria ganhar com o assassinato, uma moto, R$ 15 mil e um terreno.

No dia do crime, ele teria dormido na mata próximo a casa e esperou o marido da vítima sair para o trabalho e invadiu a casa. Com a faca, fez cortes no pescoço da mulher, além de violências que resultaram na quebra da clavícula, ele pensou que ela estaria morta e fugiu. A ideia dele seria se esconder em Ribeirão Preto até a “poeira abaixar”.

Diante da revelação, os PMs foram atrás do marido e o detiveram, encaminhando ambos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial fez dupla autuação. Uma de tentativa de feminicídio contra o acusado de 34 anos e do marido de 39 anos, como coautoria do delito. Os dois foram recolhidos ao centro de triagem. A vítima, que já teria tido alta hospitalar, também compareceu a DDM para prestar depoimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também