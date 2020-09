Marido foge após agredir esposa no Zavaglia

Uma mulher de 56 anos foi vítima de violência doméstica, na noite de sábado (19), no Jardim Zavaglia.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e chegando ao local, encontraram a vítima com ferimentos na face e sem a parte de cima das roupas, narrando que estava em casa com seu amásio, ambos consumindo bebida alcoólica, quando ele passou a agredi-la com socos no rosto.

Ela conseguiu desvencilhar-se e correu para a rua, pedindo socorro a populares, enquanto ele ficou em casa, mas fugiu ao perceber a aproximação da viatura.

A vítima precisou ser encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu internada em observação.

O agressor não foi localizado até o momento.

