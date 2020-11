Mais um motorista de aplicativo é assaltado e trancado no porta-malas

Um homem de 30 anos, que trabalha como motorista de aplicativo, foi assaltado e trancado dentro do porta-malas do carro, na noite de sábado (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares transitavam com a viatura pela Rodovia Washinghton Luiz, no sentido interior - capital, quando um Citroen Picasso pareou com eles e o condutor contou que seu carro estava estacionado em frente a sua residência, no Jardim Embaré, quando um Fiat Moby, ocupado por aproximadamente quatro pessoas, que colidiu contra ele.

O motorista do Picasso acreditou que o condutor do Moby estava embriagado, por isso foi atrás dele e no caminho deparou-se com a viatura policial.

Os policiais continuaram o trajeto e encontraram o Moby abandonado, com as portas abertas, próximo a uma mata existente na alça de acesso do Jardim Paulistano.

Enquanto examinavam o carro, o motorista saiu do porta-malas pelo tampão, contando que havia sido assaltado e que os bandidos levaram seu dinheiro.

Os policiais realizaram buscas na mata e localizaram os dois autores, que estavam com o dinheiro da vítima e rapidamente confessaram o roubo. Eles contaram que pediram a corrida no Jardim Tangará e quando chegaram ao Jardim Embaré anunciaram o roubo, utilizando um simulacro, violência física e ameaças.

O simulacro foi localizado na mata e a dupla foi detida, sendo encaminhada ao plantão policial e recolhida ao Centro de Triagem.

A mulher e a adolescente que estavam com eles também foram localizadas e conduzidas ao plantão policial, sendo a mulher também recolhida ao Centro de Tiragem e a menor, entregue a Fundação Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também