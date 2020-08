Mais um fugitivo da penitenciária de Itirapina é capturado em São Carlos

Crédito: Marco Lucio/Arquivo SCA

A Polícia Militar capturou mais um fugitivo da penitenciária de Itirapina na noite desta sexta-feira (7). Pouco antes, outro foragido havia sido preso na avenida Getúlio Vargas.

PMs foram informados via Centro de Operações (COPOM) que havia um homem em atitude suspeita, portando uma arma branca e proferindo palavras de baixo calão, no cruzamento da avenida Doutor Carlos Botelho com a rua Dona Alexandrina, na região central.

O acusado foi abordado e quando consultado seu RG junto aos computadores da Prodesp, constou ser evadido da Penitenciária II de Itirapina.

O presidiário foi levado até a presença do delegado Miguel Capobianco que determinou o seu recolhimento ao Centro de Triagem.

