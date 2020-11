Mais duas pessoas caem no golpe do cartão de crédito

Mais duas pessoas foram vítimas do golpe do cartão de crédito nesta quarta-feira (18).

Primeiro, um aposentado de 73 anos recebeu um telefonema de seu banco, informando que seu cartão havia sido clonado e solicitando que ele entrasse em contato com a central de cartões através de um determinado número. Ao fazer isso, ele acreditou que realmente estava falando com funcionários do banco e acreditou quando o atendente solicitou que entregasse o cartão a um motoboy que iria até lá.

No mesmo dia, uma mulher de 55 anos, que presta serviço na residência do aposentado, também recebeu um telefonema, da mesma central de segurança, com as mesmas informações e também entregou seus três cartões.

Posteriormente as vítimas perceberam que haviam sido enganadas e que da conta do aposentado foram retirados R$ 1.690,00, enquanto da conta da mulher foram realizadas três transferências, num valor total de R$ 1.730,00.

As vítimas compareceram a agência bancária, bloquearam seus cartões e regitraram boletim de ocorrência no 1ºDP.

