Mãe, filho e nora brigam após discussão no Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mãe de 45 anos, o filho de 25 anos e a nora, de 24 anos, se envolveram em uma discussão e posterior briga familiar por volta das 19h de sábado, 5, em uma moradia na rua Maria das Graças T. Custódio, no Cidade Aracy.

PMs foram solicitados e no local apuraram junto a mãe que o clima estaria tenso, pois ela teria perdido o ex-companheiro que teria morrido naquele dia.

No sábado, o filho e a nora foram até sua casa, e na sua ausência, ele passou a danificar os móveis. Minutos depois ela teria chegado e repreendeu o filho, tendo início uma discussão. Em seguida, alterada, a nora partiu para as vias de fato e entrou em luta corporal com a desafeta.

Serenado os ânimos, mãe, filho e nora foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também