Mãe e filha são vítimas de sequestro relâmpago em São Carlos

Mãe e filha foram vítimas de um sequestro relâmpago na tarde desta terça-feira (17) e ficaram por cerca de duas em poder dos assaltantes em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, por volta das 14h30, a mulher de 43 anos e a filha de 8 saíram de uma loja e quando entraram no veículo BMW/X1 foram rendidas por dois criminosos no cruzamento da rua Desembargador Júlio de Faria e avenida Sallum, na Vila Prado. O que estava armado ordenou para que a vítima sentasse no banco do passageiro e assumiu o volante do BMW, enquanto que o outro bandido entrou em outro carro, provavelmente um VW/Gol.

As vítimas foram levadas até um assentamento sem terra nas margens da estrada do Broa onde a mulher foi obrigada a realizar um PIX de R$ 5 mil para a conta de um homem. Os assaltantes ainda tentaram fazer um empréstimo tentando utilizar a conta dela, mas desistiram.

Mãe e filha foram colocadas no Gol e em seguida foram abandonadas na esquina das ruas Basilio Dibbo com a rua Elisiário Fernandes Araújo, Jardim Cruzeiro do Sul, onde pediram ajuda em um bar e Guarda Municipal foi acionada e apresentou a ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ). As forças de segurança do município estão empenhadas em localizar os criminosos.

