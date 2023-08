Mãe e filha são atropeladas por carro na Comendador Alfredo Maffei

SIGA O SCA NO

Mãe e filha são atendidas pelo Samu: atropeladas na Comendador - Crédito: Maycon Maximino

Um duplo atropelamento marcou o início da noite desta segunda-feira, 28, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região do Fórum Cível, em São Carlos. Uma mãe de 38 anos e sua filha, de 6 anos (que estava em uma cadeirinha), foram atropeladas.

Segundo apurado, as vítimas estavam em uma bicicleta (sentido bairro/centro) e o veículo vinha pela rua Sourbonne e ao tentar entrar na via expressa, acabou colhendo as ciclistas.

Ambos foram ao solo. A menina sofreu escoriações e não teria necessitado socorro médico. Já a mãe, necessitou ser atendida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

