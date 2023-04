Mãe é acusada de agredir duas filhas no São Carlos 5

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas filhas, de 13 anos e uma de 26 anos teriam sido agredidas pela mãe, de 43 anos, em uma casa na rua D. Maria C. B. Ferraz, no São Carlos 5. O caso foi registrado na CPJ.

Policiais militares que atenderam a ocorrência teriam apurado junto a vítima de 26 anos, que os pais seriam usuários de drogas e durante a madrugada de quinta-feira, 6, ambos brigaram e irmã de 13 anos ao tentar fender a mãe, foi agredida. Em seguida o casal teria saído da moradia para consumir drogas, deixando a menina e uma irmã ainda mais nova, de 5 anos, sozinhas na casa.

A vítima de 13 anos, com medo, ligou para a irmã mais velha de 26 anos que foi em socorro. Minutos depois os pais retornaram. A mãe, alterada, queria sair novamente e filha mais velha tentou impedi-la, quando foi alvo de seguidas agressões.

A filha acionou a PM e as envolvidas foram encaminhadas à CPJ. No local, a mãe agrediu novamente a filha mais velha e chegou a ameaça-la. Após as deliberações de praxe, a vítima disse que irá entrar na Justiça para tentar ficar com a guarda das duas irmãs menores de idade.

