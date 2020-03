Mãe de menina de 12 anos acusa jovem de 23 de estuprar sua filha

Um jovem de 23 anos está sendo acusado de estuprar uma adolescente de 12 anos.

De acordo com informações, a menina contou para a mãe que teve relação sexual com o jovem, que é seu vizinho, com o consentimento dela e que depois do ato ele deu para ela uma pílula do dia seguinte.

A mãe acionou a Polícia Militar, contou o ocorrido e os policiais procuraram o jovem, que afirmou conhecer a garota, mas negou ter tido relações com ela.

A menina será encaminhada para exames e o caso será investigado.

