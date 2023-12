Mãe de filho autista afirma ter passado constrangimento no Shopping Iguatemi

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

Um atendimento mal feito por um funcionário da lanchonete MCdonalds teria causado confusão na terça-feira, 19, na praça de alimentação do Shopping Center Iguatemi, em São Carlos.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado sexta-feira, 22, na CPJ, a mãe de um menino com transtorno do espectro autista de 5 anos, teria passado por constrangimento. A mulher possui 23 anos e disse que foi até o centro de compras com o namorado.

Em dado momento, afirma a mulher, o filho teria pedido um sorvete e ela foi até uma fila extensa de um quiosque, onde não havia placa de atendimento prioritário para pessoas com necessidades especiais.

A mulher afirma que foi até o balcão e esperou o atendente concluir uma compra e iniciar o próximo atendimento. Porém, disse que a seguir foi ignorada e quando indagou o funcionário, teria sido atendida de forma ríspida e foi questionada sobre o motivo pelo qual deveria ser atendida primeiro.

A mulher tentou explicar que o filho era autista, estava identificado e por lei, deveria ter um atendimento prioritário. Entretanto, disse que teria sido novamente ignorada e o funcionário teria perguntado para uma cliente se o menino poderia ter a preferência, momento em que a mãe ficou indignada e teve início uma discussão. A mulher solicitou a presença da gerente que garantiu que conversaria com o funcionário.

Minutos depois a mulher afirmou que retornou ao quiosque e teria sido constrangida na frente de todos e o funcionário teria entregue o sorvete de forma ríspida. Revoltada jogou no chão. Ao sair com o filho do local, a mulher disse ainda que uma pessoa que estaria na fila, a teria agredido, o que teria gerado uma briga generalizada. Relatou no BO ainda que o estabelecimento comercial não teria oferecido nenhum suporte a ela e ao filho.

Nota Iguatemi

O Iguatemi São Carlos esclarece que entrou em contato com a cliente e acionou o lojista envolvido para solução do caso.

