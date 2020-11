Madrugada de terror: idosa é assaltada por quadrilha em São Carlos

Crédito: Arquivo/SCA

Uma aposentada de 74 anos passou por momentos de pânico na madrugada desta terça-feira, 17, quando foi assaltada por uma quadrilha na rua Marcolino Lopes Barreto, na Vila Costa do Sol, em São Carlos. Ela teve dinheiro, joias e carro roubados.

A vítima narrou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que estava em sua casa quando ouviu ruído no quintal e ao abrir a porta foi rendida por um assaltante que estava armado com um revólver.

Mediante ameaças de morte, foi obrigada a entregar seu Gol branco, placas FPL-5389, joias e R$ 200.

Durante a ação criminosa dos bandidos que estavam com capuzes e máscaras, ela sofreu violência física e psicológica. Em dado momento conseguiu gritar por socorro, momento em que a quadrilha fugiu com seus pertences. O fato foi registrado no plantão policial.

