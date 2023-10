Lenhador corta a perna ao serrar árvore às margens da SP-310

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 12h59 Por Marcos Escrivani

Vítima é retirada da caminhonete e colocada na ambulância do Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um lenhador de 50 anos se acidentou durante o trabalho nesta quinta-feira, 19, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), na região do Posto Castelo.

Segundo apurado, a vítima fazia o corte de eucaliptos e em dado momento, após a queda de uma árvore, realizava a poda dos troncos quando, por motivos ignorados a motosserra que manuseava teria dado um ‘tranco’ e ele lesionou a perna esquerda.

Com a ajuda de companheiros de trabalho, foi feito o estancamento do sangue e colocado em uma caminhonete para o socorro médico em São Carlos e no km 255 o pneu da caminhonete onde estava estourou e foi necessário acionar o Samu que fez o transporte da vítima à Santa Casa, onde recebeu os cuidados necessários.

